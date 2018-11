Schramberg Veranstalter kritisiert Plakat-Verbot

Schramberg. Ein guter Teil der Schramberger Besucher dieser Veranstaltungen im Oberzentrum seien nämlich gerade wegen der Plakate darauf aufmerksam geworden, hat Hoyer in seinen Besucheranalysen festgestellt.

Den Beschluss des Gemeinderats, künftig keine Plakate mehr im Stadtgebiet aufhängen zu lassen, für einheimische Vereine aber Stelltafeln anzubieten, sieht Hoyer rechtlich kritisch. Insgesamt beurteilt er das Plakatierungsverbot als "wettbewerbsverhindernd" und als "Armutszeugnis für die Stadt Schramberg". Plakate sieht der Professor für digitale Medien als "ein Ausdruck von Kultur und Leben" in einer Stadt. Wenn man in Villingen-Schwenningen eine Veranstaltungsreihe auf ähnlich hohem Niveau anbieten wolle wie in Freiburg, sei man im ländlichen Raum auf Besucher aus dem Umland angewiesen.

Was Hoyer aber hinsichtlich des Plakatierverbots in Schramberg – und dem damit erwarteten Besucherrückgang bei seinen Veranstaltungen – besonders ärgert, ist die Art und Weise, wie die Stadt Schramberg dies ihm gegenüber kommuniziert habe. Mehrfach habe er an die Stadt geschrieben, betont Hoyer. Zunächst habe es seitens der Stadt- und Bürgerinformation geheißen, dass keine auswärtigen Veranstaltungen mehr mit Plakaten beworben werden dürften. Als er dann auf den Gleichheitsgrundsatz hingewiesen habe, sei von der Stadt die Information gekommen, dass künftig gar keine Plakate mehr an städtischen Laternenmasten genehmigt würden.