Schramberg Veränderungen in der Apotheken-Landschaft

Schramberg (zeg). Nicole Quandt gibt die "Alte Apotheke" in der Marktstraße auf und wechselt nach Sulgen. Die Unternehmerin, die die "Alte Apotheke" und die "Spittel-Apotheke" in der Talstadt sowie die "Apotheke am alten Rathaus" in Oberndorf betreibt, zieht mit ihrem Team in die Sulgauer Straße, in die ehemaligen Räume von Edeka-Lustig.