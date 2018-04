Schramberg Veränderungen bei Bläserjugend

Schramberg-Tennenbronn. Das letzte Konzert der Bläserjugend kündigte Daniela Laufer, Vorsitzende des Musikvereins Harmonie, in der Festhalle Tennenbronn an. Im kommenden Monat werde man eine gemeinsame Jugendkapelle mit dem Musikverein Frohsinn bilden.Man werde "gemeinsam neue Wege gehen", um der Jugend weiterhin eine gute Ausbildung zu ermöglichen und ein Jugendorchester nachhaltig zu sichern. Zur Eröffnung des Frühjahrskonzerts überreichte die Bläserjugend musikalisch die in den Parks gerade prächtig aufblühende "Magnolia" des Komponisten Bert Appermont. Nach einem feierlichen Einstieg gab es Variationen eines französischen Volkslieds, die sich immer zu einem rasanten Abschluss steigerten. Thomas Wälde kündigte zu "Indian Fire" schrille Passagen zu harmonischen Wechseln an; dazu sorgte ein verstärktes Schlagzeug-Register für den schnellen Rhythmus um das Lagerfeuer.