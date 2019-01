Schramberg Verabschiedung ist die erste Amtshandlung

Anders als manch anderem Kommunalpolitiker sei es Stephan vergönnt gewesen, das in seinem Wahlprogramm als Schwerpunkt dargestellte Thema Gesundheit in Verbindung mit seinem Beruf zu vertreten. Er habe Stephan als temperamentvollen Streiter erlebt, der die Arbeit der Verwaltung stets kritisch beobachtet habe. Aber gerade das habe das Gremium vorangebracht, bedankte sich Schneider mit einem kleinen Präsent für die geleistete Ratsarbeit. Stephan versicherte, die knapp fünf Jahre als Ortschaftsrat seien für ihn eine interessante Zeit mit positiven und negativen Erlebnissen gewesen. Die größte Enttäuschung habe er mit der "Diktatur" der städtischen Fachbereiche erlebt, insbesondere mit der Abteilung Baurecht und Bauverwaltung. Da sei doch sehr eigenwillig gehandelt worden. Solche Erfahrungen müsse man als Neuling machen und einsehen, dass Politik eben anders funktioniere. Er habe die Angewohnheit, zu sagen, was er denke. Das komme nicht immer gut an.