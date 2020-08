Schramberg Vandalismus: Schulen vermüllt und beschädigt

Schramberg - Nicht nur an Grund- und Werkrealschule Sulgen nehmen die Schadensmeldungen an Vandalismus zu. "Auch im Bereich der Peter-Meyer-Schule und der Erhard-Junghans-Schule in der Talstadt werden nach Wochenenden vermehrt starke Verschmutzungen, Schmierereien und Beschädigungen an den Gebäuden gemeldet", informiert Stadtsprecherin Susanne Gorgs-Mager in einer Pressemitteilung.