Schramberg Ute Haas-Woelke zieht die Fäden im Hintergrund

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung und der Totenehrung erfolgten die einzelnen Jahresberichte.

Schriftführerin Sibylle Peter erinnerte in ihren Ausführungen besonders an das 40-jährige Priesterjubiläum von Pfarrer Cingia in Lauterbach und an das Patrozinium. Die "Missa Brevis in B" von Mozart, ein Wunsch von Pfarrer Cingia, sowie Teile aus Vivaldis "Gloria" kamen dabei zur Auf- führung und erforderten einiges an Probenarbeit.

Kassierer Herbert Kaltenbacher vermeldete einen guten Kassenstand. Eugen Broghammer, als Sprecher der Kassenprüfer, bescheinigte ihm eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung erfolgte einstimmig.