Schramberg Urlaub von Regeln und Gesetzen

In der wenig besiedelten Region entfalte die Urkraft der Natur ihre Wirkung. "Das Gestern und das Morgen verlieren an Bedeutung, was zählt ist das Jetzt und die Gegenwärtigkeit. Sorgen und Probleme schrumpfen, wenn der Besucher die Verbundenheit mit der Natur und mit sich selbst gefunden hat. Das ist die Magie des Crow Country." In ihrer neuen Live-Reportage erzählt Gabriele Kärcher von ihren Abenteuern und Begegnungen im Indianerland. Sie spricht über die Geschichte und die Gegenwart der Crow Indianer, einem stolzen und traditionsbewussten Reitervolk. Sie führt ihre Zuschauer in die Weiten der Prärie und ins Reich der Mustangs, wo sich die wahre ursprüngliche Natur wilder Pferde offenbart.