Schramberg "Unzufriedenheit bei den Bürgern"

Sein Credo: Die Talstadt sei der Anker für die Umgebung, daher könne man sich einen Verlust an Urbanität dort nicht leisten. Unter anderem deswegen würden für den Schulcampus insgesamt 50 Millionen Euro investiert.

In Tennenbronn sei das Freibad die größte Einzelinvestition. "Das wird ein Hotspot für den Tourismus und stärkt Tennenbronn", sagte Herzog.

Im April gibt es Ergebnisse zur Halle

Auch die Halle sei enthalten, die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie werde eine klare und transparente Entscheidungsgrundlage liefern, versprach er. Diese liege im April vor und liefere eine Zeitachse gleich mit. Robert Hermann hatte hier Sorgenfalten, habe es doch einst geheißen, es werde drei bis fünf Jahren dauern, bis alleine der Flächennutzungsplan geändert sei.

Er sah auch eine große Unzufriedenheit bei den Bürgern bei diesem Thema. "Die Menschen sind verbittert über das lange Taktieren", sagte er.

"Der Begriff Taktieren gefällt mir nicht", entgegnete Oberbürgermeister Thomas Herzog. Die Grundstücksfrage habe sich nun einmal anders entwickelt als geplant.

Für die Halle sind im kommenden Jahr 250 000 Euro im Haushalt enthalten. In den Folgejahren verhält es sich so: 2020 sind es 1,5 Millionen Euro, 2021 dann 2 Millionen Euro und 2022 rund 1,69 Millionen Euro –­ also insgesamt 5,45 Millionen Euro.

Affentäle Die Sanierungsmittel wurden von 220 000 auf 50 000 Euro gesenkt, was für Erstaunen bis Missfallen bei den Ortschaftsräten sorgte. "Was kann man damit überhaupt sanieren?", fragte Robert Hermann. Tiefbauamtsleiter Klaus Dezember hatte die Erklärung parat. Man müsse neue Wege gehen und anders denken. Bei Kanalsanierungen würden auch nur schadhafte Abschnitte und nicht der ganze Kanal erneuert. Daher gelte auch im Affentäle: Partielle Deckenerneuerung an besonders schadhaften Stellen. "Die Straße am Falken ist deutlich schlechter und fliegt uns ohne Erneuerung um die Ohren", verwies Dezember auf ein anderes Vorhaben. Die Verkehrssicherheit gehe vor, deshalb saniere die Stadt am Falken. Zudem habe der Gehweg im Affentäle teilweise eine neue Deckschicht erhalten. Ob anders denken übersetzt "Flicken statt sanieren" heiße, wollte Manfred Moosmann wissen. Nein, entgegnete Dezember, vielmehr würden die größten Schäden auf einer Fläche von 50 bis 100 Quadratmetern ausgebessert, indem die obere Schicht abgefräst und erneuert werde. So könne eine komplette Erneuerung mehrere Jahre hinaus geschoben werden. Bei einem reinen Flicken müsse nach ein bis zwei Jahren erneut nachgebessert werden. Im Übrigen sei das kein "Tennenbronner Modell", sondern werde in allen Stadtteilen so gehandhabt, schob Dezember hinterher. Robert Hermann verwies darauf, dass die Kompletterneuerung schon bis 2015 hätte erfolgen sollen. Bislang sei aber lediglich etwa die Hälfte gerichtet. Straßen im Außenbereich Oskar Rapp regte an, jedes Jahr eine Straße im Außenbereich zu sanieren. Wenn es 2019 der Falken sei, könnte 2020 beispielsweise der Schwarzenbach an der Reihe sein. Das sei nicht drin, sagte Klaus Dezember, da hierzu die Beschlüsse fehlten. Kleinspielfeld Ein solches Kleinspielfeld wünscht sich der FV Tennenbronn neben dem Sportplatz am Schächle, um der stark gewachsenen Zahl von Kindern, Jugendlichen und Aktiven im Verein einen optimalen Trainingsbetrieb zu ermöglichen. Der Verein, so Oberbürgermeister Thomas Herzog, werde das Projekt den Verantwortlichen der Stadt demnächst im Detail vorstellen. Es gelte aber noch einiges zu klären – unter anderem die Frage, ob das Ganze ein städtisches oder ein Vereinsprojekt sei. "Deswegen sind im Haushaltsplan auch noch keine Mittel enthalten", sagte er auf eine Anfrage von Franz Hilser. Gitterboxen für Müll Dieses Vorhaben sei offenbar aus Spargründen gestrichen worden, mutmaßte Oskar Rapp. Der Bauhof müsse nun weiterhin verstreute Müllsäcke einsammeln. Daher bezweifelte er den Sinn der Einsparung. Er wisse, so Klaus Dezember, von Fällen in anderen Gemeinden, wo in den Gitterboxen Sperrmüll und Gelbe Säcke abgeladen würden. Dann wäre ebenfalls nichts gewonnen.

Wohngebiet Affentäle Nach diesem Gebiet erkundigte sich Monika Kaltenbacher. Das sei in der Stadtplanung enthalten, versicherte OB Thomas Herzog.

Weitere Vorhaben Für den Grunderwerb für Baugebiete und die Entwicklung der Ortsmitte sind 250 000 Euro im Haushalt, für die DRK-Garagen sind es 65 000 Euro. Weitere Mittel: Dachsanierung Kapelle Friedhof (20 000 Euro); Erschließung Bergacker IV (200 000 Euro); Möblierung eines Picknickplatzes am Premiumweg Auerhahn (12 000 Euro); Kindergarten Maria König, Umbau und Brandschutz (128 000 Euro); Umbau Kindergarten Regenbogen (79 000 Euro); Schaufellader Bauhof (95 000 Euro); Holzzange Bauhof (9000 Euro).