Schramberg Unterwegs im Elsass

Schramberg-Waldmössingen. Mit dem Bus wurde zuerst Colmar angefahren, um dort gleich mit dem "Petit Train" die Stadt mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten zu erkunden.

Anschließend ging die Fahrt weiter durch die Weinberge in den Weinort Riquewihr, in welchem das Weinfest besucht und der mittelalterliche Ort erkundet wurde, bevor das Hotel in Barr bezogen werden konnte.

Dort erwartete die Jahrgänger laut Mitteilung das dreitägige Fest "Fete des Verdanges", das mit Musik- und Trachtenkapellen in Barr gefeiert wurde. Nach einem guten Essen wurde kräftig bis in die Morgenstunden in den Besenwirtschaften mitgefeiert und reichlich Elsässer Wein genossen.