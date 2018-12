Schramberg Unterstützung bei Restaurierung

Ab einem Wert von 25 oder 50 Euro haben die Spender die Möglichkeit, eine Patenschaft für ein Objekt ihrer Wahl zu übernehmen. Interessenten können bar im Stadtmuseum spenden oder per Überweisung an folgende Verbindung: Kreissparkasse Rottweil IBAN: DE93 6425 0040 0000 5000 98 Verwendungszweck: Spende Krippenrestaurierung, Name und Adresse. Weitere Infos: Telefon 07422/292 68.

Die Diplom-Restauratorin Sabine Grimmig aus Tennenbronn unterstützt das Stadtmuseum mit ihrem Know-how. Am Sonntag, 13. Januar, 14 bis 17 Uhr, findet ein Aktionsnachmittag statt, bei dem die Besucher ihr über die Schulter blicken und Fragen zu Papierkonservierung stellen dürfen. Nach Forschung und Restaurierung wird das Stadtmuseum die Krippe erneut ausstellen.