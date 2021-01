Schramberg Unternehmen sind zuversichtlich

"Nach der ersten Corona-Welle hatten wir den Eindruck, dass Kunden aus verschiedensten Branchen die Versäumnisse aufholen mussten. So schnell wie unsere Auslastung im April 2020 gesunken ist, ging es vier Monate später wieder in die andere Richtung", berichtet Steffen Engeser, Geschäftsführer der Engeser GmbH in Waldmössingen. Durch diese Erfahrungen gehe die Wirtschaft nun souveräner mit der Situation um und deshalb wirke sich der zweite Lockdown nicht zu negativ auf die produzierenden Unternehmen und deren Entwicklung aus. "Da trifft es die Gastronomie sowie Freizeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen mit voller Härte", bedauert Engeser. Als eine Auswirkung der Pandemie werde allerdings im Bereich der Elektronik die angespannte Liefersituation für beispielsweise Halbleiterkomponenten zu schaffen machen.

"Wir verzeichnen seit einigen Monaten weltweit sehr hohe Auftragseingänge, die an die guten Automotive-Zeiten in 2017 erinnern. Die Auftragsbücher sind auch für die kommenden Monate gut gefüllt. Dennoch gehen wir davon aus, dass der zweite Lockdown zu Kaufzurückhaltungen bei den Endkunden führt", antwortet Udo Schnell, Vorsitzender der Geschäftsführung von Kern-Liebers. Für das Frühjahr rechnet er mit einer leichten Umsatz-Delle, die aber nicht zu vergleichen sein werde mit der Extrem-Situation im Frühjahr 2020. "Insgesamt erwarten wir für das Jahr 2021 einen deutlich besseren Geschäftsverlauf wie in 2020", versichert Schnell.