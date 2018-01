Schramberg Unterhaltung und Tradition

In einer kleinen "Fasnets-Sitzung" plaudert er am Montag ab 15 Uhr beim SeniorenTreff im Juks³ in gemütlicher Runde mit den Gästen unbeschwert über das Schramberger Fasnetsgeschehen, dessen Historie und Bedeutung, über wichtige Figuren und über die besonderen Ereignisse und Rituale rund um die vier schönsten Tage des Jahres. Fragen aus der Mitte der Zuhörer sind dabei ausdrücklich erlaubt.

Die Fasnet ist nicht nur für ihn das einzige jährliche Volksfest in Schramberg mit überregionaler Strahlkraft. Mit dieser Februar-Veranstaltung will das Senioren-Forum interessierten Einheimischen, vor allem aber auch zugezogenen Neu-Schrambergern ein wenig Gespür und Verständnis für eine saisonale Eigenheit vermitteln, die im Gefühl und im Herzen der Menschen in Schramberg und in der Region seit Generationen tief verwurzelt ist, heißt es in einer Mitteilung.

Dem Anlass entsprechend gibt es zum Kaffee, Brezeln und frische Fasnetsküchle.