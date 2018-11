Schramberg Unsichtbare Gefahr

Solche Vorfälle seien in Schramberg zwar nicht bekannt, sagt Gisela Wegner vom Fachbereich Recht und Sicherheit der Stadt Schramberg. Betroffene Gaststätten müssen die Allgemeinverfügung dennoch umsetzen. Betroffen in Schramberg ist vor allem die Shisha-Bar Oasis. Der Inhaber müsse eine "ausreichend dimensionierte Lüftungsanlage" einbauen, so Wegner.