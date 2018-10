Schramberg Unruhe in Kern-Liebers-Belegschaft

Schramberg-Sulgen. Am Donnerstag hatte in der Firmenzentrale von Kern-Liebers in Sulgen eine Betriebsversammlung stattgefunden. Im Vorfeld hatten der Betriebsrat und die IG-Metall Freudenstadt an die Belegschaft einen offenen Brief an die Geschäftsleitung als Flugblattverteilt. Hintergrund ist die Umsetzung des Tarifabschlusses. Kern-Liebers hat zwar die allgemeine Tariferhöhung mitgetragen, will aber das "tarifliche Zusatzgeld" ab 2019 ("T-ZUG", siehe Infokasten) aussetzen.

Der Vorsitzende der Geschäftsleitung, Udo Schnell, habe dazu einen entsprechenden Antrag gestellt, teilte die IG-Metall-Bevollmächtigte Dorothee Diehm mit. Eine Aussetzung würde bedeuten, dass die Beschäftigten auf zwei Millionen Euro jährlich verzichten müssten. Zusätzlich zu den zwei Stunden unbezahlter Mehrarbeit, wie sie im Ergänzungstarifvertrag zur Standortsicherung bislang sowieso schon vereinbart worden seien.

Für Schnell dagegen stellen nicht nur die jährlich zwei Millionen Euro des Einmalbetrags, sondern auch die optionalen freien Tage ein Problem dar: "Ein Viertel bis ein Fünftel der Belegschaft werden voraussichtlich Gebrauch davon machen. Bei einem so hohen Anteil sind die Produktionsprozesse nicht beherrschbar und Schichtausfälle die Konsequenz", antwortet Schnell auf die Anfrage. Ohne Aussetzung drohe eine Verkleinerung des Standorts. "Unter diesen Umständen ist es doch ein legitimes Ansinnen, dazu in Verhandlungen einzugsteigen", verteidigt Schnell seinen Antrag auf Aussetzung. 36 Millionen Euro hätte die Belegschaft schon in den Jahre von 1996 bis 2008 und 2017 bis 2018 in den Standort investiert, hält die IG Metall im offenen Brief dagegen. Und mutmaßt, Schnell suche mit der Gewerkschaft vielleicht einen Sündenbock für Verlagerungspläne.