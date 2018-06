Schramberg. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2 500 Euro zu kümmern, hat ein noch unbekannter Fahrzeugführer in Schramberg das Weite gesucht. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer mit seinem Wagen am Mittwoch, 20. Juni, zwischen 18.50 bis 20 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Schramberg gegen einen Volkswagen gestoßen. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 2 70 10, entgegen.