Schramberg Unfall: Führerloser Lkw kracht gegen Wohnhaus

Zunächst stellte ein 50-Jährger den 17-Tonner an einer Baustelle in der Bergstraße ab. Nach einer längeren Standzeit machte sich der Mercedes-Kipper plötzlich selbstständig und rollte talwärts. Nach rund 50 Metern kam das schwere Fahrzeug nach rechts von der Straße ab, streifte eine Hecke, prallte gegen einen Baum und blieb schließlich an der Gebäudeseite eines Wohnhauses hängen.