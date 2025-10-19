Schramberg und Umgebung: Welche Mieten sind fair? Mietspiegel soll Streitigkeiten verhindern

Welche Mieten üblich sind, soll künftig ein neuer Mietspiegel zeigen. Dieser wird für Schramberg, Schiltach, Aichhalden, Hardt und Lauterbach erstellt.
Die Städte Schramberg und Schiltach sowie die Gemeinden Aichhalden, Hardt und Lauterbach erstellen derzeit gemeinsam mit dem EMA-Institut für empirische Marktanalysen aus Regensburg einen neuen qualifizierten Mietspiegel. Dieser bietet eine rechtssichere Orientierung über die ortsüblichen Vergleichsmieten und unterstützt bei der Festlegung angemessener Mietpreise. Darüber berichtet die Stadt Schramberg in einer Pressemitteilung.