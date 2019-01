Schramberg Umwälzungen nach Ende des Kaiserreichs

Anliegen des Beirats sind Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen. Erstmals am 12. Januar 1919 bei der Wahl zum württembergischen Landesparlament konnten Schrambergerinnen dieses demokratische Grundrecht und wenig später, am 19. Januar 1919, bei der Wahl zur Nationalversammlung in Anspruch nehmen. Kandidatinnen für diese Parlamente gab es allerdings noch keine von hier.

Die erste Möglichkeit, Frauen zu wählen, bestand bei der ersten Schramberger Gemeinderatswahl mit Frauenstimmrecht am 25. Mai 1919. Drei Frauen bewarben sich um ein Gemeinderatsmandat. Gewählt wurden Theresia Bantle (Zentrum) und Berta Kuhnt, (SPD).

Der Vortrag der früheren Museumsleiterin Gisela Lixfeld basiert auf der Auswertung von Tageszeitungen und Gemeinderatsprotokollen. Ein kurzer Rückblick in die Zeit nach dem Sturz des Kaiserreichs führt mit der Ausrufung der Republik verbundene Entwicklungen vor Augen, die sich auch im Schramberger Stadtbild zeigen.

Anschließend werden die Wahlstrategien der Parteien und die Wahlchancen der Kandidatinnen skizziert. Informationen hierzu finden Interessierte bereits in der neuesten Ausgabe der D‘Kräz (Nummer 38).

Ausführlich geht Gisela Lixfeld im Vortrag den Mitwirkungsmöglichkeiten der beiden Gemeinderätinnen in den Ausschüssen des Gemeinderats und der damaligen Stadtpolitik nach.

Wofür engagierten sich Berta Kuhnt und Theresia Bantle?

Im letzten Teil des Vortrags geht es um die Bewertung der Gemeinderatsarbeit der Frauen durch die Wählerinnen und Wähler, die bei der Wahl 1922 sichtbar wird, als mit Josefine Werner eine weitere Frau in dieses Gremium gewählt wurde.

Schramberg. Der Frauenbeirat der Stadt Schramberg zieht den Hut: 100 Jahre Frauenwahlrecht. Mit einer "Hut-Aktion" möchte der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) auf die besondere Leistung der engagierten Frauen vor 100 Jahren zum Thema Frauenwahlrecht aufmerksam machen.

Der Frauenbeirat begrüßt die Initiative des KDFB-Talstadt und beteiligt sich an der "Hut-Aktion" mit einem Aufruf: Alle Frauen in und um Schramberg werden eingeladen, am Samstag, 19. Januar, mit einem Hut in der Stadt und auf dem Wochenmarkt einzukaufen, zu bummeln – und sich dann um 10.30 Uhr auf dem vorderen Rathausplatz einzufinden, wo ein Gruppenfoto auf der Rathaustreppe gemacht werden soll.

Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass sprichwörtlich der Hut gezogen werden soll vor den Frauen, die sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht stark gemacht und gekämpft haben, am 19. Januar 1919 erstmals in Deutschland zur Wahl gegangen sind und sich als Abgeordnete wählen ließen.

Mit der Aktion "Wir ziehen den Hut!" am Jubiläumstag soll das Tragen von Hut in der Öffentlichkeit ein Bekenntnis zu Demokratie und Frauenrechten sein. Fotos aus dem gesamten Bundesgebiet werden auf der Homepage des KDFB veröffentlicht, sie können mit eigenen Fotos von Hut-Trägerinnen aber auch persönlich dort eingestellt werden (bundesverband@frauenbund.de oder als Aktion anmelden "wir-ziehen-den hut.de").

Den Hut ziehen auch die Schrambergerinnen vor den ersten Gemeinderätinnen, die im Mai 1919 zur Gemeinderatswahl antraten. Gewählt wurden damals Theresia Bantle (Zentrum) und Berta Kuhnt (SPD). Ihnen ist der Vortrag "Die ersten Frauen im Schramberger Gemeinderat" von Gisela Lixfeld am Freitag, 18. Januar, um 19 Uhr im Schloss gewidmet.