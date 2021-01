Schramberg Umgestürzter Baum und kein Durchkommen mehr: Feuerwehr hat Einsatz an der Steige

Die Schramberger Feuerwehr rückte an, mit Motorsäge und Muskelkraft wurde der Baum von Ästen befreit, zersägt und zur Seite geschafft. So war die Straße nach knapp einer Stunde zwar befreit. Kurz darauf teilte die Stadt mit, dass die Straße aber bis voraussichtlich Mittwoch gesperrt bleibt. »Wir werden mit dem Bauhof noch abklären müssen, ob da was unternommen werden muss«, sprach der Schramberger Abteilungskommandant Patrick Wöhrle an, dass der Baum beim Sturz seinen Wurzelstock mit ausgerissen hat oder ob wegen des Schneefalls mehr Bäume umstürzen könnten.