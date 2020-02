Schramberg Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Auch das Bernecktal war nach Baum- und Felsstürzen nicht mehr befahrbar und gesperrt. Hier soll im Laufe des Freitags wieder geöffnet werden. In Teilen von Tennenbronn und auf dem Tischneck fiel ab 18.36 Uhr der Strom aus.

Auf der Gemarkung Sulgen beseitigte die Feuerwehr sieben Bäume von Straßen. Unter anderem musste auch der Narrenbaum am Narrenbrunnen umgesägt werden, da er umzustürzen drohte. Zwischen Sulgen und Hardt stürzte ebenfalls ein Baum um. Die Einsatzkräfte räumten die Fahrbahn rasch wieder frei. Von Hardt in Richtung St. Georgen blieb die Straße nach einem Baumsturz zeitweise gesperrt. Auch zwischen Hardt und Königsfeld war es kritisch. Weitere Einsätze aufgrund von umgestürzten Bäumen liefen beim Gasthaus Kreuz sowie an der Heuwies.