Schramberg Umgestaltetes Refektorium wird neu geweiht

In allen drei Aufgabenfeldern der Stiftung (Altenhilfe, Behindertenhilfe und Jugendhilfe) seien große Aufgaben geleistet worden. Übertragen auf die Fußballsprache meinte Wollek: "Wir sind alle miteinander am Ball geblieben."

Vorstandskollege Hubert Bernhard gab einen kurzen Ausblick auf 2018. Der vom Stiftungsrat verabschiedete Wirtschaftsplan sehe erstmals einen Umsatz von über 100 Millionen Euro vor. Darin sei auch die finanzwirtschaftliche Zielvorgabe zum Cashflow planmäßig erreicht. Darüber hinaus sind 11,6 Millionen Euro Investitionsmaßnahmen in allen Aufgabenfeldern geplant. Dazu gehörten in der Altenhilfe und der Behindertenhilfe die Umsetzung der Landesheimbauverordnung. In der Behindertenhilfe werde in diesem Jahr mit dem Bau einer neuen Förderstätte und eines neuen Wohnheims in Heiligenbronn und eines Wohnheims in Waldmössingen für Menschen mit Behinderung begonnen.