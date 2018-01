Schramberg Umfrage: Braucht Stadt ein regelmäßiges Stadtfest?

Die CDU-Fraktion verspricht sich von einem regelmäßig stattfindenden Fest eine "identitätsstiftende Festkultur". Ihrer Meinung nach sollte alle zwei Jahre gefeiert werden. Die Stadtverwaltung hätte gerne einen längeren Rhythmus, schließlich sei der Aufwand nicht "unerheblich" meinte Irene Rebmann, Abteilungsleiterin Kultur, Tourismus und Eventmarketing. Einen nach außen und innen festgelegten Rhythmus zu schaffen, sei richtig. Uwe Weisser, Fachbereichsleiter Zentrale Verwaltung und Finanzen, wies die Stadträte darauf hin, dass Feste in kürzerem Rhythmus eine "Belastung für die Verwaltung" darstelle. Da brauche es beinahe eine Halbtagsstelle für einen Festmanager. Diese Stelle würde Udo Neudeck (Freie Liste), wenn er in zwei Jahren in Pension gehe, gerne ehrenamtlich übernehmen, kündigte dieser an. Ihm passte die Vorgehensweise der Stadtverwaltung nicht so ganz in Kram. "Schlecht vorbereitet", nannte er die Vorlage zum Thema Stadtfest. "Machen Sie erst Ihre Hausaufgaben, dann kommen Sie wieder zu uns", meinte er.

Soll heißen: Erst müssen seiner Meinung nach die Vereine befragt werden, welchen Rhythmus sie sich vorstellen könnten. Und im zweiten Schritt könne man sich dann über Größe, Ort und Namen unterhalten.

Auch für Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht) war dies die richtige Reihenfolge. "Wir können nicht als Tiger starten und als Bettvorleger landen", meinte er. Es müsse geklärt werden, was umsetzbar sei. "Dann haben wir eine Grundlage für Entscheidungen." Dem stimmte Edgar Reutter zu. "Den Leuten geht sonst die Manpower aus."

Renate Hilser, Jürgen Winter und Dominik Dieterle verteidigten seitens der CDU ihren eingereichten Antrag. Hilser: "Der Grundgedanke ist nicht, die Vereine zum Mitmachen zu verdonnern, sondern einen Rhythmus rein zu bringen." Winter: "In Schramberg gibt es ein großes Potenzial der Festkultur, das sieht man an der Fasnet." Dieterle: "Es soll ein Angebot an die Vereine sein, sie müssen nicht jedes Mal mitmachen."