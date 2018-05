Schramberg Umbau des Biologie-Stufensaals wird deutlich teurer

Für das Jahr 2018, so schreibt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage an den Ausschuss, seien für die Sanierung des vor rund 45 Jahren in Betrieb gegangenen Stufensaals sowie der angrenzenden Lehrervorbereitung Gelder in Höhe von 250 000 Euro eingestellt worden.

Diese Kosten seien auf Basis der in den Vorjahren sanierten Fachräume Chemie und Physik geschätzt worden. Nachdem nun eine konkretere Entwurfsplanung mit den entsprechenden Kostenberechnungen vorliege, zeige sich, dass diese Summe nicht ausreiche. Dies resultiere vor allem aus steigenden höheren Anforderungen hinsichtlich der Sicherheit – so sei beispielsweise ein entlüfteter Chemikalienschrank in der Vorbereitung und eine entsprechende Lüftung erforderlich. Hinzu kämen Anforderungen durch die Vernetzung und Digitalisierung. Kostensteigerungen kämen zudem auch durch die aktuell boomende Konjunktur, so seien Angebotsunterschiede von rund 50 Prozent derzeit durchaus realistisch. Mit der Steigerung der Kosten für den technischen Ausbau und die Ausstattung hätten sich zudem parallel auch die Nebenkosten erhöht, stellt der städtische Architekt Andreas Krause fest.

Darüber hinaus wünsche sich das Gymnasium die Erneuerung einer veralteten Laborspülmaschine, die sinnvollerweise mit dem naturwissenschaftlichen Mobiliar ausgeschrieben werden sollte. "Wir lassen die Schüler ja auch spülen, aber nach einer gewissen Zeit müssen Reagenzgläser auch mal wieder in eine passende Spülmaschine", sagt der Abteilungsleiter für Naturwissenschaften an der Schule, Christoph Bihlmaier.