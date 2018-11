Schramberg Umbau bis Ende des Jahres beendet

Schramberg. Vorsitzender Uli Bauknecht freute sich, die Mitglieder in der guten Stube im ersten Obergeschoss begrüßen zu können. Schon vom ersten Tag der Fertigstellung an werde der Raum rege für Hochzeiten, Geburtstage und Veranstaltungen von Firmen genutzt.

Seit Eröffnung der "Szene 64" im Dezember 2015 gab es parallel zum Ausbau 124 Veranstaltungen in den Räumen. Damit sei die "Szene 64" das "erfolgreichste und meist genutzte Eventlokal in Schramberg. Nach der Sanierung des Saals im Obergeschoss für bis zu 340 Personen wurde jetzt mit dem Umbau des Erdgeschosses begonnen. Dafür habe man die letzten im Haushalt der Stadt vorgesehenen 100 000 Euro als Zuschuss beantragt. Außerdem wurde im Verwaltungsausschuss aufgezeigt, dass man aufgrund vieler Sonderausgaben und zusätzlicher Auflagen weitere 200 000 Euro werde aufbringen müssen. Allein der vorgeschriebene Parkplatz auf der Schutthalde verschlang 120 000 Euro, werde aber wegen genügend Parkflächen an den Gebäuden gar nicht genutzt.

Durch die Ausdehnung der Nutzung auf vier Stockwerke wurde die Gesamtkapazität auf 680 Personen angehoben, mit der Folge, dass mehr Toiletten und ein größerer Küchenausbau nötig wurden. Diese zusätzliche Ausstattung für größere Veranstaltungen, Theater, Kultur und Kunst führte zu der Finanzierungslücke von etwa 200 000 Euro, so Bauknecht. Der Verein werde aber versuchen, durch Spendenaufrufe, Aktionen und Veranstaltungen zusätzliche Mittel zu erwirtschaften.