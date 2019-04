Schramberg/Ulm Denkmalschutz: Sanierter Terrassenbau erhält Auszeichnung

Mit der alle zwei Jahre vergebenen Anerkennung würdigen die Auslobenden, der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat, den Vorbildcharakter der Projekte.

Aus 87 Bewerbungen haben die acht Juroren des Schwäbischen Heimatbundes, des Landesvereins Badische Heimat, der Wüstenrot Stiftung, der Landesdenkmalpflege, des Städtetags und der Archi­tektenkammer Baden-Württemberg die fünf Preisträger bestimmt. Neben dem Junghans Terrassenbau Museum wurden ein Wohn- und Geschäftshaus in Ulm, Handwerkerhäuser in Stuttgart, das Rebleutehaus des Klosters Salem und das Backhaus mit Uhrturm in Forchtenberg ausgezeichnet.

Als Anerkennung erhalten die Bauherren einen Geldpreis von 5000 Euro sowie eine Bronzeplakette, die am Gebäude angebracht wird.