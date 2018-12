Schramberg Überraschungen gefallen sehr gut

Blickkontakte zu den Spielpartnern waren wichtiger als der Blick auf die Tasten oder Saiten, denn oft hatten die Musiker die Augen geschlossen. Ob "Au privave" von Charly Parker, der Titel "Upjumped Spring" von Freddie Hubbard oder der "Work Song" von Nat Adderley, ob "At the Mambo Inn" oder "Seven Steps to Heaven" von Miles Davis, die Zuhörer genossen den Jazzsound in vollen Zügen und gingen mit dem Rhythmus mit. Die Überraschung des Abends war mit dem Special Guest Anselm Pfaff perfekt. Der junge Pianist, Schüler der Klasse 12 des Gymnasiums, neben der Schule aktiv in seiner Band "Could be Worse", legte mit dem Titel "Nights and Days" eine tolle Nummer hin. Die Töne seiner Klavierbegleitung schlugen Kapriolen, doch beim Gesang schien er oft die Tasten nur locker zu berühren. Mitreißende Emotionen brachte der junge Musiker in seinen Gesang beim Titel "There Will Never be Another You" mit Synkopen-Rhythmus und "dirty" Sounds. Die Partner an Schlagzeug und Bass hatten sichtlich Spaß mit dem jungen Tastenkünstler.