Schramberg "Überblick über Daten behalten"

Für die Trumpf Laser GmbH gelten die Bestimmungen für den nicht öffentlichen Bereich. Also Bundesrecht.

Wie haben Sie sich auf die Neuerungen vorbereitet?

Bei Trumpf wurde Mitte 2017 ein Projektteam eingesetzt, welches sich mit Hilfe eines externen Beraters um die Umsetzung der Anforderungen der DS-GVO in den europäischen Tochtergesellschaften kümmert. Trumpf Laser arbeitet dabei eng mit der Holding in Ditzingen zusammen. Trumpf Laser hat sowohl einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten als auch einen eigenen Datenschutzkoordinator bestellt.

Was sind die wichtigsten Änderungen, wer musste was ändern oder neu organisieren?

Mit der DS-GVO-Einführung ist es nicht getan. Vielmehr ist die kontinuierliche Umsetzung der datenschutzrechtlichen Anforderungen etwas, was Trumpf auf Jahre hinaus im Blick behalten muss. Die DS-GVO beinhaltet viele Dokumentations- und Nachweispflichten. Trumpf musste ein wirksames Datenschutzmanagement und eine europäischen Datenschutzorganisation etablieren. Eine Herausforderung war und ist es, den Überblick über alle Prozesse zu erhalten, die personenbezogene Daten verarbeiten. Externe Dienstleister, die Trumpf beauftragt, müssen DS-GVO konform verpflichtet werden. Es muss sichergestellt werden, dass Datenschutz schon von Beginn eines Projekts/einer Beauftragung an, eine Rolle in den Köpfen der Mitarbeiter spielt.

Wird deshalb mehr Personal gebraucht?

Ja, sowohl in der Holding in Ditzingen als auch in den Tochtergesellschaften wurden zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt.