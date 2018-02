Schramberg Über 40 Gruppen ziehen durch die Gassen

Danach folgte ein farbenfroher, gut zweistündiger Umzug, der den Zuschauern am Straßenrand einiges zu bieten hatte. Die Nichthuldiger aus Bisingen hatten viele Kirchenmäus im Gepäck – außerdem Mistgabeln und ordentlich Stroh, das sie gerne in den Haaren oder Jackenkragen der Zuschauer verteilten. Allgemein geizten die Hästräger nicht gegenüber dem Publikum: Ob Konfetti, Süßigkeiten, Brezeln oder auch Schnäpschen und Likör – alles wurde bereitwillig an die fröhlichen Besucher verteilt. Manchmal reichte dafür ein nettes Lächeln, manchmal wollten die Narren dafür ihren passenden Spruch hören.