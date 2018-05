Schramberg Über 100 Neueinstellungen geplant

Zufrieden mit dem Verlauf des Ausbildungstags zeigt sich auch Personalreferent Dirk Christen: "Dieser Tag ist nicht nur für uns wichtig, um unsere Nachwuchskräfte zu rekrutieren, sondern ermöglicht den Jugendlichen zudem besondere Einblicke in verschiedene Berufsbilder. Es ist schön zu sehen, dass dieses Angebot auch so gut angenommen wird", so Christen. Neben geführten Rundgängen durch die Montagehallen konnten die Schüler auch selbst aktiv werden und in der SW-Ausbildungswerkstatt Löten oder Baugruppen montieren.