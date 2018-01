Schramberg Turnier mit neuem Teilnahme-Rekord

Schramberg-Sulgen. Die 35 teilnehmenden Mannschaften, aus fünf Schützen und einem Torwart bestehend, hatten sich die kuriosesten Namen gegeben, die ab und zu das ausdrückten, wonach sie strebten. So hatte das Team "Kickandwin" offensichtlich alles richtig gemacht, in erster Linie vom Neunmeter-Punkt aus. Im Jahre 2013 im Finale an "Sikilacio" gescheitert, setzten sie sich diesmal gegen die "FVA Wagenbauer" aus Aichhalden mit 3:1 Toren durch. Mit dem gleichen Ergebnis hatten sie zuvor im Halbfinale "Brugger’s Stüble" aus Lauterbach besiegt. Im zweiten Halbfinal-Duell zwischen den "SV Berneckboys" und "FVA Wagenbauer" fiel die Entscheidung erst mit dem neunten Schützen, ehe die Aichhalder mit 6:5 das bessere Ende für sich hatten.

Im Spiel um Platz drei bezwang "Brugger’s Stüble" die "SV Berneckboys" mit 5:4 Treffern. Das Team "Kickandwin" ist damit der siebte Gewinner in bislang acht Auflagen. Nur "Sikilacio" gelang es 2013 und 2016 als einzige Mannschaft, das Turnier zweimal zu gewinnen. Als Titelverteidiger an den Start gegangen, landete sie im Endklassement auf Rang fünf. Dahinter folgten "Neue Hoffnung", "1. FC Knaller" und "78713".

35 Mannschaften bedeuteten Teilnahme-Rekord, das bisher beste Ergebnis aus dem Vorjahr wurde damit um vier Crews überboten.