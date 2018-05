Schramberg Tuffentsammer und Bentele stellen Eduard Mörike und sein Werk vor

Bentele erzählt noch, dass Mörike oft krank war und "von Zeitgenossen als Hypochonder und Faulenzer wahrgenommen wurde". Heutige medizinische Erkenntnisse hätten ergeben, dass der möglicherweise an Multipler Sklerose gelitten habe.

Es ist 21 Uhr, eigentlich ist Schluss. Aber das Publikum will, dass Bentele noch das umfangreiche Gedicht "Der alte Turmhahn" vorträgt, das Mörikes Erfahrungen als Pfarrer in Cleversulzbach anklingen lässt. "Sie haben mir wieder einmal richtig Lust zum Lesen gemacht und ich denke, es geht nicht nur mir so", bedankt sich Armbruster.

Gemeinsam mit den Zuhörern schaffte er es, die beiden zum Zugeständnis zu bewegen, auch ein siebtes Mal wieder in den Treffpunkt zu kommen. "Auch wenn uns langsam die Dichter und Autoren mit dem Bezug zum Schwarzwald ausgehen", meint Tuffentsammer. Mark Twain könnte vielleicht ein Kandidat für das nächste Mal sein, gebe es bei ihm doch auch einen Bezug zur Flößerei.