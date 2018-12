Schramberg TTC verleiht Ehrenmedaillen

Schramberg-Sulgen. Der Tischtennisclub Sulgen 1954 hat seine Jahresabschlussfeier im Gasthaus Zum Frieder in Waldmössingen veranstaltet. In der von der Lebenshilfe Rottweil betriebenen Lokalität fühlten sich die Vereinsmitglieder wie schon in den vergangenen beiden Jahre herzlich aufgenommen, heißt es in einer Mitteilung.