Schramberg TTC ehrt Mitglieder

Vor dem Abendessen im Gasthaus Zum Frieder in Waldmössingen begrüßte der Vorsitzende Dirk Nyitrai die zahlreich erschienenen Mitglieder. In der von der Lebenshilfe Rottweil betriebenen Lokalität fühle man sich wie schon im vergangenen Jahr herzlich aufgenommen.

Erstmals in der mehr als 60-jährigen Geschichte des Vereins wurden zwei Spieler geehrt, die seit zehn Jahren dabei sind. Die Brüder Waldemar und Daniel Reswich spielen erfolgreich in der ersten Herrenmannschaft und engagieren sich sehr stark im Verein.

Für 25-jährige Vereinstreue erhielt Christof Staiger eine Ehrenurkunde. Er war jahrelang Kapitän der zweiten Mannschaft, sei aber inzwischen aus der ersten Mannschaft nicht mehr wegzudenken und habe als Kassier seit 2014 die finanzielle Verantwortung im TTC. Vom Tischtennisverband erhielt er für 25 Jahre aktives Spielen die silberne Ehrennadel. Ebenfalls seit 25 Jahren mit dabei sind Martin Kasenbacher, Frank Langenbacher und Gabriele Fischer-Vochatzer. Kasenbacher war von 1992 bis 2002 in der ersten Mannschaft aktiv, Langenbacher spielte in der dritten Mannschaft und war Mitbegründer der Vereinshomepage. Fischer-Vochatzer – ein Novum in der Ehrungschronik – hat selbst nie aktiv Tischtennis gespielt.