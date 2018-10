Schramberg Trude Ketterer ist der 20 000. Fahrgast des Bürger-Busses

Dieses Angebot nutzt auch Trude Ketterer seit Gründung des BBS regelmäßig. So wie zahlreiche andere treue Fahrgäste hat auch sie bereits ihren Einkaufsrhythmus auf den Fahrplan des BBS abgestimmt und kann so bequem die Stadt durchqueren. Kürzlich erwartete sie allerdings eine Überraschung: Das BBS-Team gratulierte ihr als 20 000. Fahrgast an der Haltestelle am Rathaus mit einem Blumenstrauß und einer Zehnerkarte. Auch ihre Mitfahrerin Jutta Zehnder und zwei weitere Damen (19 998. 19 999. und 20 001.) erhielten Glückwünsche und einen Tagesfahrschein.

Das Fahrerteam trägt mit seinem ehrenamtlichen Einsatz wesentlich dazu bei, dass dieses Busangebot so gut angenommen wird.

Dennoch ist der BBS-Verein immer wieder darum bemüht, neue Fahrer zu gewinnen, die diese Fahrdienste nach eigenem Zeitaufwand übernehmen wollen.