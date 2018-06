Schramberg Trotz reduziertem Betrieb noch 2000 Sportler

Schramberg. Ein Ausweichen auf andere Plätze, so stellt Fachbereichsleiter Kultur und Soziales, Berthold Kammerer, in der Vorlage an Ausschuss und Gemeinderat fest, sei nur bedingt möglich. Angesichts der intensiven Nutzung des Bernecksportplatzes an sieben Tagen in der Woche und der Begrenzung auf 18 Spiele pro Jahr in der sonntäglichen Ruhezeit von 13 bis 15 Uhr sei eine noch stärkere Nutzung dieser Anlage nicht möglich. Zudem verfüge der Bernecksportplatz nicht über eine Rundlaufbahn.

Darüber hinaus seien technische Leichtathletikdisziplinen wie Speerwurf, Diskus- oder Hammerwurf auf Kunstrasenspielfeldern nicht möglich. Eine Schließung des Rausteingeländes würde daher, so Kammerer, zu einer Verlagerung eines Teils des Ballsports und der Leichtathletik aus der Talstadt auf Sportgelände besonders in Sulgen führen. Dies allerdings führe zu einer deutlichen Einschränkung der Verfügbarkeit und zusätzlichen Beförderungskosten.

Reduzierte Pflege