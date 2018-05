Schramberg Trotz Kälte und Niederschlag eine gelungene Woche

Nach der Besichtigung blieben noch einmal ein paar Stunden Zeit zur freien Verfügung in Brighton, bis schließlich alle gemeinsam wieder zum Gartencenter liefen, wo die Gasteltern teilweise bereits warteten.

Am Dienstag kam dann endlich der lang ersehnte Tag, denn es ging schon früh morgens Richtung Greenwich, um von dort mit der Fähre über die Themse nach London zu fahren. Die Fahrt auf dem Schiff war schön und das Wetter an diesem Tag auch. Nach einem gemeinsamen Spaziergang mit den Lehrern durch die Stadt und an wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei, wurden die Schüler schließlich mit Stadt- und U-Bahn-Plänen entlassen, um auf eigene Faust London zu erkunden.

Am Mittwoch, dem letzten kompletten Tag in England, wurden noch die Schmugglerhöhlen in Hastings sowie das Hastings Castle besichtigt. Nachmittags blieb Zeit zur freien Verfügung. Am Abend gingen die Schüler ein letztes Mal zu ihren Gasfamilien zurück, denn am Donnerstagmorgen wurde auch schon wieder das Gepäck in den Bus geladen.

Nachdem alle Schüler noch eine Sprachschule besucht hatten, stiegen sie nach einer Stärkung in den Bus, um sich auf den Heimweg zu machen. Die Rückfahrt verlief ohne Komplikationen, sodass die Schüler sogar schon eine Stunde früher als geplant in Schramberg eintrafen.

Die Autorin ist Schülerin des Schramberger Gymnasiums.