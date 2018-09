Schramberg Trotz fehlendem Schmatzer gibt’s eine Zugabe

Publikum macht mit

Deren Besitzer hatten vermutlich in weiser Vorahnung Deckung in den hinteren Reihen gesucht. Die, die das versäumt hatten – Michael aus Wendlingen, Heike, Sabine, Albert, Cora und wie sie alle hießen – wirkten von Anfang an im Stück mit. Wie Kohlhepp die Informationen, die er seinem Publikum entlockte, in sein Programm und sogar seine Lieder einbaute, war großes Kino. Die Spontanität und Souveränität, mit der Kohlhepp auf sein Publikum reagierte, ist die wohl größte Stärke des Komikers, der auf langjährige Improtheater-Erfahrung zurückblicken kann.

Selbst die Zugabe machte Hämmerle zum Ereignis. Die gab es nämlich erst nach einer genau abgesprochenen Applaus-Choreografie, inklusive Standing Ovations, lautstarken "Hämmerle"-Rufen und Kuss auf die Wange. Hier allerdings erwies sich das Schramberger Publikum als eher chaotisch und Hämmerle und Elvis ließen sich selbstverständlich trotz fehlendem Schmatzer zu einer Zugabe hinreisen.

Elvis, so stellte sich am Ende heraus, spricht übrigens ganz passables Schwäbisch und wohnt in Möglingen – für Hämmerle ist damit zumindest klar, warum er trotz Cadillac nicht Auto fahren kann. Als Fazit bleibt für das Publikum da nur: Hämmerle und Elvis – das war der Hammer!