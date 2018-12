Schramberg Tradition geworden

Schramberg (nh). Alle Jahre wieder beginnt der Heilige Abend in der Rosswaldstraße und dem Hagenwinkel mit den Weihnachtsbläsern der Bürgervereinigung Rosswald. Was eigentlich als einmaliges "Weihnachtsgeschenk" an den Vorsitzenden gedacht war, ist inzwischen eine lieb gewonnene Weihnachtstradition – und so versammeln sich Punkt 14.30 Anwohner und Gäste mitten auf der Rosswaldstraße und lassen sich von den Musikern auf Weihnachten einstimmen. Auch in diesem Jahr versammelten sich zahlreiche Zuschauer und rund 20 Bläser, welche ihr Publikum mit Weihnachtklassikern wie "Stille Nacht", "O du fröhliche" oder "Fröhliche Weihnacht überall" erfreuten.