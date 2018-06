Schramberg Tour mit grandiosen Ausblicken

Schramberg. In Fahrgemeinschaften erreichten die Wanderer die in einmaliger Position gelegene Klosteranlage. Im 12. Jahrhundert wurde an der Stelle einer früheren Burg ein Dominikanerinnenkloster errichtet, etwa 100 Jahre später wurde die Grafschaft Hohenberg mit dem Kloster Kirchberg an Habsburg verkauft und war bis 1805 vorderösterreichische Enklave, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

In der Säkularisation kam das Kloster an Württemberg und wurde Staatsdomäne. Nach einiger Zeit des Leerstands und aufgrund der hohen Unterhaltskosten bot der Staat der Nachbargemeinde Rosenfeld, das unter einem Großbrand gelitten hatte, das Gebäude als Steinbruch an. Damals wurde der Ost- und Südflügel abgebrochen, ebenso der nördliche Kreuzgang, und zum Wiederaufbau von Rosenfeld verwendet.

Vom Eingangsportal aus bietet der verbliebene Westflügel einen beeindruckenden Anblick und die Wanderer besichtigten in einem kurzen Rundgang die gesamte Klosteranlage.