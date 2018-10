Schramberg "Tour des Lächelns" gastiert in der "Szene 64"

Das Repertoire der Musiker umfasst laut Mitteilung unter anderem Lieder wie "Die Affen rasen durch den Wald", "Probier’s mal mit Gemütlichkeit", "Nessaja", "Pippi Langstrumpf", "Anne Kaffeekanne" und "Frozen". Das Kinder-Mitmach-Konzert wird im Rahmen der "Tour des Lächelns 2018" organisiert.

Noch bis zum 1. Dezember besuchen die Musiker ehrenamtlich 43 Einrichtungen für Kinder, unter anderem Kinderkliniken, -rehabilitationszentren und -dörfer in Baden-Württemberg und Bayern.

Zusätzlich zu den Besuchen in den Einrichtungen werden an den Wochenenden öffentliche Konzerte in verschiedenen Städten organisiert. Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es im Internet unter www.musik-schenkt-laecheln.de