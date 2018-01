Schramberg Tolle Tage im Schnee

Bei bestem Wetter und tollen Schneeverhältnissen genossen die Mitglieder die Pisten laut Mitteilung. Lediglich am 3. Dezember blieben die Lifte geschlossen, auch dort stürmte es ordentlich. Den skibegeisterten Schrambergern wurde es in ihrem Selbstversorgerhaus trotzdem nicht langweilig: Während einige gemeinsam das Abendessen vorkochten, planschten andere im Hallenbad.

Alle waren sich einig: "Auch im kommenden Jahr werden wir an diesem tollen Event teilnehmen", heißt es in der Mitteilung des Skivereins. Der Vorsitzende Joachim Fink stellte dafür eine Unterkunft direkt neben der Piste in Aussicht.

An den Wochenenden vom 13. und 14., 20. und 21. sowie 27. und 28. Januar finden bei ausreichender Schneelage Ski- und Snowboardkurse in Weißenbach statt.