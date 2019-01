Schramberg Tolle Showtänze zum 33-Jährigen

Schramberg-Tennenbronn. Bei der Choreografie ging es nicht nur um besonders fetzige Tanzschritte, die Tänzerinnen versuchten mit Bewegung und Mimik ihr Motto rüber zu bringen. Da wurden Auftritte nicht nur "sexy und unwiderstehlich", wie bei den bunt gemischten Ichbe-Hexen, die mit eindeutigem Hüftschwung ihre Fans begeisterten.

Dagegen zeigte die Tanzgruppe des TV Schonach "Saitensprünge" in reizenden roten Kleidern zur Musik der grazilen Violinistin Lindsey Stirling. Den köstlichen Auftritt konnten die Mädels von "Delicious" als gelungene Premiere ihres neuen Programms feiern. Auch "Impression" aus Schenkenzell zeigten zwei Seiten ihrer "Gedankenwelt", zuerst ihre Alpträume und Angst mit versteinerten Minen. Dann löste sich das Chaos im Kopf, so dass Spaß und Freude ein Lächeln in die Gesichter der Mädels zauberte. In ihren blauen Glitzerkostümen kündigten die Tänzerinnen aus Mühlheim an, in eine versunkene Welt abzutauchen, stemmten aber immer wieder Hebefiguren hoch in die Kulissen der Bühne.

Benzin im Blut hatten die Cheerleaders des Athletenvereins Hardt, die in Latzhosen in der Autowerkstatt tanzten. Spanisch kamen ihre Kolleginnen "X-plosion" von der Katzenzunft.