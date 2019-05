Schramberg Tierquäler schießt auf Taube

Der Schuss aus dem Luftgewehr fiel am Mittwochabend gegen 20 Uhr in der Berneckstraße, im Bereich zwischen Parktorweg und Josef-Andre-Straße. Der rechte Flügel der Taube wurde so schwer verletzt, dass er amputiert werden musste. Der Tierschutzverein übernahm die Kosten.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 07422/2701-0.