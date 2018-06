Schramberg Thea Schinle seit 60 Jahren dabei

Zum Schluss gab die Vorsitzende einen Ausblick auf die Veranstaltungen des laufenden Jahres. Am 26. Juni findet der Jahresausflug zum Kloster Hegne statt und beim Septembertreff wird ein Bildervortrag gezeigt. Weitere Treffen sind am Elisabethen- und Nikolaustag vorgesehen. Die Vorsitzende gab noch bekannt, dass sich der Verein im November mit Schautafeln in den katholischen Kirchen vorstellen wird. Außerdem wies sie darauf hin, dass der Verein im Jahr 2019 sein 125. Bestehen feiern wird.

Rüdiger Kocholl gratulierte schließlich der Vorsitzenden zum 75. Geburtstag und dankte ihr für ihren unermüdlichen Einsatz für den Verein.