Schramberg Tennenbronner sind von den tollen Ausblicken beeindruckt

Mit dem Bus ging es durchs Simonswäldertal, wo im Gasthaus Krone-Post eine Frühstückspause eingelegt wurde. Weiter führte die Fahrt ins Elsass. Dort wurde ein weiterer Stop an der Gedenkstätte Hartmannsweilerkopf eingelegt. Beeindruckend war der Soldatenfriedhof in Gedenken an die Deutsch-Französischen Kämpfe im Ersten Weltkrieg. Die Weiterfahrt führte zum Grand Ballon, dem höchsten Berg der Vogesen. Es herrschte eine gute Sicht, wenngleich auch die Ferne etwas im Dunst lag, heißt es in einer Mitteilung. Die Sicht reichte hin bis zum Schwarzwald mit Feldberg. Die Teilnehmer hatte genügend Zeit, um im Höhenrestaurant die Mittagspause einzulegen. Auch ohne Französisch-Kenntnisse konnten die Tennenbronner ein passendes Gericht finden und bestellen.

Gut gestärkt folgte die Fahrt über die Höhenstraße Route des Cretes. Die Vogesenkammstraße durchquert den regionalen Naturpark Ballons des Vosges. Dort boten sich ständig neue Ausblicke und der Busfahrer hatte die passende Erklärung dazu.

Nach dieser beeindruckenden Fahrt über die Höhenstraße führte die Route hinab ins Münstertal. Jetzt hatte die Gruppe Gelegenheit, durch das mittelalterliche Städtchen Ribeauvillè zu bummeln. Wer wollte, konnte auch die Kaffeepause durch eine Weinprobe ersetzen.