Schramberg Tennenbronner holen sich den Oscar

Schramberg-Tennenbronn. Für ihren ersten selbst inszenierten und gedrehten Kurzfilm "Aus Klein wird Groß" erhielten Teresa Birkenstock, Lea Waller, Max Grießhaber und Julian Kuhlmey bei dem Film-Festival in den USA den ersten Preis, wie ihnen jetzt Medienwerkstatt-Leiterin Kerstin Heinlein offenbarte.

In zwei Päckchen kamen die Preise in Deutschland an, mussten aber trotz Globalisierung beim Zoll eingelöst werden. "Tell a Story" ("Erzähle die Geschichte"), steht auf den roten T-Shirts mit dem Aufdruck der Namen der Gewinner beim "Kansas City Film Festival". Dorthin hatten die Schüler der vierten Klasse der Grundschule ihren Film mit ihrer munteren Video-Botschaft in Englisch zur Vorstellung der Film-Crew und von ihrem Dorf Tennenbronn geschickt.

