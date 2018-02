Schramberg Tennenbronn wird zum Wilden Westen

Dirigent Thomas Michelfeit sprach davon, dass der Verein sämtliche Termine gut gemeistert habe. Der Schnitt bei den Probenbesuchen lag 2017 bei 61,4 Prozent und werde durch Studenten und Auswärtige, die oft nicht in die Dienstagsprobe kommen könnten, gedrückt. Immerhin acht Musiker hätten mehr als 90 Prozent erreicht, lobte Michelfeit. Nur einmal in 69 Proben gefehlt hat Lena Moosmann, die wie Jakob Wolber und Melanie Kaltenbacher das Jugendmusiker Leistungsabzeichen in Gold erwarb. Mit bis zu 25 Punkten schnitten sie hervorragend ab.

Einstimmig wurde die aus dem Jahre 1987 stammende und überarbeitete Vereinssatzung gebilligt. Wie Blessing erläuterte, habe sie auf mehreren Positionen nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen. Insbesondere handle es sich dabei um den Datenschutz, der bisher fehlte. Neu sei, dass auch für aktive Musiker Mitgliedsbeiträge verlangt werden könnten. Jedem Mitglied sei die Satzung zugegangen, es habe jedoch keine Rückmeldungen gegeben, informierte der Vorsitzende.

Über die Aktivitäten der Bläserjugend berichteten Schriftführerin Annette Broghammer und Vorsitzende Fiona Günter und erinnerten dabei an das Muttertagskonzert in St. Georgen, das Kinderferienprogramm und den Vorspielnachmittag im evangelischen Gemeindehaus. Mit einem Geschenk und Worten des Danks wurde Julia Roth verabschiedet, die fünf Jahre das Vororchester leitete und jetzt in Freiburg studiert.