Schramberg Tennenbronn: Erzknappen feiern Jubiläum

Um die 3500 Hästräger

Während draußen die Löwenstraße von Eis und Schnee befreit wird, sind drinnen in der Stadthalle nicht mehr viele Handgriffe nötig. Die letzten Bierbänke werden aufgestellt, die Küche eingeräumt und Getränkekisten ins Lager gestapelt. Rund 250 Helfer sind am gesamten Wochenende im Einsatz, um für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Das ist den Narren auch wichtig, denn in diesem Jahr feiern die Erzknappen ihr 33-jähriges Bestehen.

Und das mit einem pompösen Programm: Bereits am heutigen Freitagabend steht der Showtanzabend mit der Knappendorf-Party und zehn Tanzgruppen ab 19 Uhr an. Am Samstag steigt dann die Stollenparty, ehe am Sonntag der Umzug durch den Ort folgt. „Das wird der größte, den wir je veranstaltet haben, ein richtiger Kracher“, verspricht Moosmann ein närrisches Spektakel. Rund 3500 Hästräger werden vom Bapistenhof aus in Richtung Festhalle ziehen. Mit dabei sind 79 Gastzünfte, sogar aus Fellbach bei Stuttgart reisen einige Narren an.