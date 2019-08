Schramberg Tempo-30-Klappschilder bleiben auch in den Ferien aufgeklappt

Das Verkehrsministerium habe einst angeordnet gehabt, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung nur während der Zeiten gelten solle, in denen Schulen und Kindergärten genutzt würden. Damit habe man die Akzeptanz der Maßnahme verbessern wollen. Vorgesehen war auch, dass der Bauhof das Schild in den Ferien zuklappen soll. Doch dies, so erinnern sich Pendler, die auch in den vergangenen Jahren in den Ferien in der Berneckstraße entlang des Gymnasiums unterwegs gewesen waren, sei eigentlich nie geschehen, die rund 3500 Euro pro Stück teuren Schilder von Anfang an "ein Fall für das Weißbuch Steuerverschwendung".

Speziell die SPD-Buntspecht-Fraktion hatte bei der Anschaffung der neuen Klappschilder im November 2017 die Kosten moniert und im Gemeinderat nachgefragt, ob es nicht auch eine günstigere Möglichkeit geben könne, die Tempobegrenzung zu den damals geplanten Ferienzeiten auszusetzen. Dies hatte die Verwaltung damals verneint, weil ein Balken durchs Schild oder anderes nicht den Vorschriften entsprochen hätte.

"Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Schulen, Kindergärten, etc. wurde seinerzeit im Landkreis Rottweil anders gehandhabt als im restlichen Baden-Württemberg", sagt jetzt der städtische Fachbereichsleiter Recht und Sicherheit, Matthias Rehfuß, auf Anfrage. "In allen anderen Landkreisen war und ist es bereits immer der Fall, dass die Verkehrszeichen angeordnet wurden und installiert bleiben." Lediglich im Landkreis Rottweil sollten die Verkehrszeichen in den Sommerferien außer Kraft gesetzt werden. Von dieser Praxis sei der Landkreis vor einiger Zeit abgewichen. Das bedeute, auch der Landkreis Rottweil korrekterweise nun so verfahre wie alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg auch.