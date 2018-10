Schramberg Telefonzentrale für Himmelsgespräche

Schramberg. In den Abendstunden sieht man an diesem kleinen Denkmal fast immer Kerzen brennen. Die Kapelle liegt direkt am Waldrand und in unmittelbarer Nähe des Schramberger Rundwegs, an einem Fußweg in Verlängerung des Vogtshofwegs.

Am Freitag, 2. November, 16 Uhr, wird Diakon Markus Schneider bei der Kapelle ein Rosenkranzgebet für die verstorbene Annelore King anbieten. Die Kapelle wurde über mehrere Jahrzehnte hinweg vom Ehepaar Annelore und Franz King gepflegt, später übernahm die Betreuung des Kleindenkmals für einige Jahre Hildegund Kuhner. Seit zwei Jahren bringt Monika Kuhner regelmäßig frische Blumen und Pflanzen zur kleinen Waldkapelle hinter ihrem Haus.

Der Schramberger Maler Ralf Rota Maier hat für die Kapelle zwei großformatige, moderne Engel gemalt. Sie stehen dem alten Marienbild jetzt zur Seite. Außerdem haben Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus den anliegenden Häusern zahlreiche kleine Leinwände mit ihren Gebetsanliegen bemalt. Im Stil einer Votivkapelle, wo Bitten und Dank in Form von Bildern aufgehängt werden, soll sich die Kapelle in Zukunft weiter mit kleinformatigen Bildern füllen. Jeder, der in den kommenden Wintermonaten Lust bekommt, ein Gebet in gemalter Form beizutragen ist eingeladen eine Leinwand im Format von circa 20 auf 20 Zentimetern mit seinem Anliegen oder seinem Dank zu bemalen. Die Bilder für die Kapelle können bei Monika Kuhner abgegeben werden.